Stand: 04.11.2024 09:30 Uhr Premier in't Ohnsorg-Theater

In't Ohnsorg-Theater is an'n Avend bannig veel Bifall klappt worrn: Bi de Premier vun't Speel "Alarm in't Theaterhuus – Carmen darf nicht platzen". In dat Lustspeel geiht dat üm en Optritt vun en Opern-Diva ut Italien: mit dorbi is veel Slapstick un Verwesseln. De Schauspelerschen Nele Larsen un Caroline Kiesewetter hefft ok live Opern-Arien sungen.

