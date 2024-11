Stand: 02.11.2024 09:30 Uhr Spanien

Straten vull vun Mudder, blangenan stapelt sik Autos un Möbelmang. So süht dat na de sworen Unwedders vun Dingsdag jümmer noch in masse verscheden Oorten ut. Reddenskräft köönt jümmer noch nich na all Dörpen in de Region Valencia hen. Dat se de Straten free hollt, schränkt de Behöörden den Verkehr vunaf vundaag för 48 Stünnen in. Bi de Unwedders kemen minnst 205 Minschen to Dode. Un dat gifft masse Lüüd, na de warrt jümmer noch söcht.

