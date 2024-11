Stand: 02.11.2024 09:30 Uhr Christian Lindner will allens ümsmieten

Al wedder sorgt de Weertschoppolitik för Striet bi de Ampel-Regeren. Utlööst hett dat en Papeer vun de FDP. Parteiböverste Christian Lindner verlangt, dat an allens wo se eerst an dreiht hebbt, wedder stoppt warrt. Un denn will he ok noch, dat se den Solidaritätstoslag ok för Lüüd, de veel verdenen doot, afschafft. SPD un Gröne säen glieks, dat dat Ganze nu so gor nich hölpen deit.

