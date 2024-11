Stand: 02.11.2024 09:30 Uhr Plaans för Grootmarkt Altna

In Altna geiht en groot Projekt in de entscheden Runn. Dat geiht üm den Grootmarkt, de dor an de Tasköprüstraat leddig steiht. Een Johr lang sullen dor bummelig 650 Minschen, de flücht sünd intrecken. Achterna sall dat Huus afreten warrn. Op lange Sicht süllt dor 450 Wahnungen entstahn. Dat Flach, üm dat dat dor gahn deit, is rund 12.000 Quadratmeter groot. Middeweken stellt se den Beboensplaan in't Raathuus Altna vör.

