Stand: 02.11.2024 09:30 Uhr Herbertstratendoren warrt nee maakt

De Doren an de Herbertstraat op St. Pauli warrt vunaf Maandag nee op Schick bröcht. Also dat Oost- un dat Westdoor. Dat Oostdoor an de Davidstraat is in en so legen Tostand, dat se dat dörch en Nabo ersetten mööt. Dat denkmaalschützt Originaal kümmt denn na dat Museum för Hamborgsche Geschicht rin. Dat Westdoor an de Gerhardstraat is in en beter'n Tostand un kann saneert warrn.

