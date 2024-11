Stand: 02.11.2024 09:30 Uhr Gewalt in Partnerschopen

Dat is en Saak, dor höört man nich so veel vun: In Hamborg warrt jümmer mehr Mannslüüd Opfer vun Gewalt in jemehr Partnerschop. Dat kann een ut en Antwoort vun'n Senat op en AfD-Anfraag rutlesen. In't verleden Johr weern dorna meist 860 Maal Keerls Opfer vun Partnergewalt. Dat sünd 120 Fäll mehr as in't Johr tovör. Man in de mehrsten Fäll richt sik düsse Oort vun Daten gegen Fruunsminschen. Dat geiht dor üm dree Viddel vun de Fäll.

