Stand: 01.11.2024 09:30 Uhr Bilanz na de Halloween-Nacht

Egens wullen se blots Söötkraam an Halloween-Avend hebben. Man as se denn an‘e Huusdöör klingeln deen, dor kregen se een Waap to sehen. In Willemsborg hett en Keerl en Grupp vun Kinner bedrauht. De Polizei stell achteran denn en lange Waap un Munitschoon seker. Mehr will de Polizei noch düssen Vörmiddag över dorto seggen. Wat den Rest vun de Halloween-Nacht in Hamborg angahn deit, dor is dat aver teemlich ruhig bleven. In de Johren tovör is dat noch anners ween.

