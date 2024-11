Stand: 01.11.2024 09:30 Uhr Knapp de mehrsten Lüüd sünd för Neewahlen

Ümmer weniger Lüüd stimmt mit de Ampel-Regeren in Berlin övereen. Opstunns sünd dat so wenig as noch nie nich tovör. De Mehrsten vun de Lüüd in Düütschland, wenn ok man blots knapp, de sünd in’e Twüschentiet dorför, dat een al vör de Tiet nee wählen deit. Dat is bi den ne’en ARD-Düütschlandtrend bi rutsuert. CDU un CSU leggt wieder to. In de Sünndagsfraag kaamt se bi all de Lüüd, de bi de Ümfraag bi mitmaakt hebbt, op 34 Perzent vun’e Stimmen. Op Platz twee liggt de AfD mit 17 Perzent. De SPD kummt opstunns op 16 Perzent. De Grönen schafft dat blots noch op 11 Perzent. Un dat BSW kummt op 6 un de FDP op 4 Perzent.

