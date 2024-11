Stand: 01.11.2024 09:30 Uhr Vele Minschen in Spanien bruukt Hölp

Se bruukt wat to eten un to drinken. In all de Ecken vun Spanien, wo in’e verleden Daag allens mit Water vullopen is, dor bruukt de Minschen nu nödig Hölp. De spaansche Regeren schickt vundaag noch mal wedder fiefhunnert Suldoten bavento dorhen. Op’e een Siet schüllt se de Lüüd versorgen, op’e anner Siet schüllt se bi’t Oprümen mit hölpen. Meist hunnertsösstig Minschen sünd bi dat Unwedder in Spanien üm’t Leven kamen. Dor warrt aver ok ümmer noch welke vermisst.

