Stand: 01.11.2024 09:30 Uhr Winternootprogramm geiht los

De Nachten warrt in Hamborg nu bilütten köhler. Un för all de Minschen, de keen Dack över’n Kopp hebbt, gifft dat nu af vundaag mehr Hölp. Denn dat Winternootprogramm geiht los. Bet na’n Määrzmaand hen gifft dat dör dat Programm sövenhunnert Plätz, wo een nix för betahlen mutt un wo een denn övernachten kann. Hamborgs Wohlfohrtsverbänn un ok de Soziaalbehöörd gaht aver dorvun ut, dat in’e Twüschentiet mehr as dreedusend Lüüd in Hamborg op’e Straat leven doot.

