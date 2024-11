Stand: 01.11.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag warrt dat en grauen Dag, so as sik dat för den Novembermaand hören deit. Hier un dor kann denn ok mal ’n beten wat an Spütterregen vun baven mit hendaalkamen. Un hüüt Avend kann dat denn tietwies ok noch mal ’n beten wat mehr an Regen geven. Allens in allen blifft dat aver teemlich mild vundaag bi Temperaturen dagsöver vun bet to veerteihn Graad. Opstunns sünd dat twölf Graad in’e Neestadt. Morgen un övermorgen warrt dat denn aver köhler. Dor liegt de Temperaturen denn blots noch so bi üm un bi negen bet teihn Graad. Nachts gaht de Temperaturen hier un dor ok mal ünner null Graad. Dorför kummt denn aver dagsöver morgen un övermorgen ok noch mal ’n beten wat mehr de Sünn bi rut.

