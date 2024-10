Stand: 30.10.2024 09:30 Uhr Risiken op de Oostsee

En sekeren Weg över de Oostsee – de is bannig wichtig för de Weertschop in Hamborg. Man op de Oostsee is de Laag graad nich so seker as se dat mal ween is: Na de Explosionen vun de Nordstream-Pipelines un de Berichten vun de Scheep, de woll för Russland spioneert. Nu wohrschoot dat Weltweertschopsinstitut in Hamborg, dat dat Problemen mit de Versorgen geven kunn – för'n Fall, dat de Weg över de Oostsee mal nich mehr apen weer. De Reedere Hapag Lloyd harr geern, dat de Senat mit anner Länner en Nootfallplaan maakt. Weertschopssenatorsche Melanie Leonhard reist in de tokamen Week al na Polen.

