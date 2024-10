Stand: 30.10.2024 09:30 Uhr Hoochwater in Spanien

In Spanien gifft dat graad swore Hoochwater – ok Minschen sünd al dorbi ümkamen. Redders söcht mit Drohnen na Lüüd, de noch vermisst sünd. In Süden un Oosten steiht Water op de Straten, Autos sünd wegspöölt worrn un dat gifft ok Schadens an Hüüs. De Baas vun de Regionalregieren vun Valencia sä: So wat geev dat noch gor nich.

