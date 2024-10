Stand: 30.10.2024 09:30 Uhr Debatt üm Wandsbek Markt

Alkohol, Drogen un Beddelee, de ok mal groff warrn kann: An’n Wandsbeker Markt föhlt sik vele Minschen nich mehr seker. De CDU in Hamborg seggt, dat över de Saak an en runden Disch snackt warrn müss. De Senat wiest op de Videokameras an Wandsbeker Markt hen – un dat geev jo ok Polizeiströpen un de Wach vun de Hoochbahn.

