Stand: 29.10.2024 09:30 Uhr Drepen vun Industrie un Weertschop

In Berlin finnt vundaag in't Kanzleramt een Top-Drepen vun de Industrie statt. Lüüd ut de Branchen Auto, Stahl, Chemie und Weertschopsverbänn snackt över de Laag vun de Weertschop in Düütschland. Hamborgs Weertschopsenatersch Melanie Leonhard finnt dat goot, dat Bunnskanzler Olaf Scholz de Industriepolitik to Chefsaak maken deit. De Industrieverband Hamborg is nich so övertüügt dorvun, dat dat Drepen wat bringen kann. Wat de Verband seggt, hebbt de Bedrieven mit hoge Kosten för Energie un mit veel to veel Papeerkraam to doon.

