Stand: 29.10.2024 09:30 Uhr To laat kamen Bussen

Jedeen teihnte Linjenbus in Hamborg keem in't drütte Quartaal 2024 to laat. Dat is bi en Anfraag vun'n Senaat vun de CDU-Börgerschopfrakschoon rutsuert. Woso de Bussen to laat weern is unkloor. Richtig argerlich weer dat för de Fohrgäst ok, dat Bussen utfullen sünd. Allens in allen sünd bi de Hoochbahn 1,5 Perzent vun de Busfohrten utfullen, bi de Verkehrsbedrieven Hamborg-Holsteen weern dat fief Perzent.

