Stand: 29.10.2024 09:30 Uhr Na Henrichten vun Djamishid Sharmad

In Düütschland finnt Lüüd dat Henrichten vun den Düütsch-Iraner Djamshid Sharmahd in'n Iran ganz furchtbor. Bunnskanzler Olaf Scholz sä op de Plattform X, dat is en Schandaal. Butenministersch Annalena Baerbock snack vun „Moord“. Sharmahd weer 2020 bi en Reis versleppt worrn na den Iran. Dor hebbt se em ahn Bewiesen vörhollen, he harr den Anslag op en Moschee in Shiras plaant un em veruurdeelt. Sharmahd weer in en Oppositschoonsgrupp aktiv.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch