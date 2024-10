Stand: 29.10.2024 09:30 Uhr Fruunshüüs kriegt Geld för Saneren

Hamborgs Fruunshüüs süllt 1,4 Millionen Euro för hoochnödige Sanerensarbeiden kriegen. Den Andrag dorför wüllt SPD un Gröne op de nächste Börgerschopsitten stellen. En groten Deel vun de söss Fruunshüüs sünd in en legen Tostand. In de Hüüs köönt 240 Minschen ünnerkamen. Mehrsttiets sünd de Hüüs ok vull utlast.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch