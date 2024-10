Stand: 29.10.2024 09:30 Uhr Unfall mit Flucht

In Hamborg hett en 19 Johr olen Autofohrer för en Unfall sorgt. Folgens de Polizei sull sien Wagen op de Luruper Hauptstraat ünnersöcht warrn. Dor is de Mann flücht, op en Krüzen bi root fohrt, hett en lütten Unfall boot un is wieder na Richt Schenefeld hen flücht. In de Straat Fahrenort hett he denn de Kuntrull över sien Auto verloren un is gegen en Lanteern knallt. De Mann harr keen Föhrerschien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.10.2024 | 09:30 Uhr

