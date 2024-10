Stand: 28.10.2024 09:30 Uhr Praat för den Winterdeenst

De Hamborger Stadtreinigen hett sik al för den Winter praat maakt. De Lüüd, de bi de Stadtreinigen arbeiden doot, sünd in de verleden Weken schoolt worrn un hebbt den Winterinsatz öövt. Se hebbt de Aflööp un de besünner Fohrtüüch utprobeert. All tohoop hett de Stadtreinigen en Vörraat an 17.000 Tünnen Streusolt in de Hallen un Silos.

