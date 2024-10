Stand: 28.10.2024 09:30 Uhr Snacken över Koalitschonen

In Brannenborg wüllt SPD un BSW den Weg för Koalitschoonsverhannelns freemaken. Beide Sieden wüllt vundaag jümehr Parteivörstänn anraden, över en Koalitschoon to snacken. In Sassen wüllt SPD, CDU un BSW dorgegen utloten, woans dat wiedergahn kann. De SPD harr de Gespräken över en Koalitschoon ja ünnerbraken, na dat BSW-Afornten för en Andrag vun de AfD stimmt harrn. Wat in Thüringen CDU, BSW un SPD noch wieder sonderen warrt, dat is noch nich kloor.

