Stratennaams in Hamborg

In Hamborg schüllt Stratennaams mööglichst kott ween. Bavento schall een sik de noch goot marken könen. Un denn schüllt se sik ok noch goot anhören. Dat glückt man nich jümmers, düsse dree Vörgaven vun’n Senat ümtosetten. In de verleden Johren sünd lange Naams in Mood kamen. So gifft dat in den Bezirk Hamborg-Noord nu en Stratennaam, de ut veer Wöör un dree Binnstreken besteiht, de Glückel-von-Hameln-Straat in de ne’e Mitt Altno, oder ok de Felicitas-Kukuck-Straat.

