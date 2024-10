Stand: 28.10.2024 09:30 Uhr Sexuellen Övergreep an’n Jungfernstieg

In Hamborg is vunmorgen en Fro in de U-Bahn Opper vun en sexuellen Övergreep worrn. Folgens de Polizei schall en Mann de Fro gegen ehren Willen anfaat hebben. An’n Jungfernstieg kunn he utneihen. Wat he dorbi dörch de Tunnels lopen is, dat weer eerst nich kloor. Dorüm sünd för en Viddelstünn lang keen U-Bahnen fohrt. Middewiel hebbt se den Mann, de dat woll daan hett, faatkregen.

