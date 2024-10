Stand: 26.10.2024 09:30 Uhr Verkehr warrt behinnert

Ok an dit Wekenenn löppt de Verkehr op de A7 nich normaal. Ditmal is se aver nich vull sparrt, un blots de rechte Fohrstriepen na Noorden to is blockeert. Dor blievt also twee Striepens free, man in Othmarschen is de Autobahn-Opfohrt dicht, denn dor warrt an en Brüch arbeidt. Wiederhen behinnert warrt ok de S-Bahnverkehr op de Linie een. Twüschen Bohrenfeld un Othmarschen köönt blots Ersatz-Busse föhren.

