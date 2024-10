Stand: 26.10.2024 09:30 Uhr Wat warrt ut Karstadt Horborg?

Dat fröhere Karstadt-Huus in Hamborg-Horborg steiht siet een Johr leddig, man nu deit sik dor woll wat. To'n enen gifft dat üm dat Gebüüd rüm en Schaufinster-Galerie, wo de Horborger Geschicht in wiest warrt. To'n annern schall dat Huus Anfang tokamen Johr för Utstellungen nahmen warrn. De Hamborger Finanzbehöörd stellt dorför dreehunnert-dusend Euro praat. Un denn schall dat Anfang tokamen Johr ok Flohmärkt geven.

