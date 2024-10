Stand: 26.10.2024 09:30 Uhr Football vun güstern un hüüt

En ne'en Trainer hebbt se kregen, un nu geev dat glieks to'n Start mit em en Sieg. De düütschen Footballerinnen hebbt mit Coach Christian Wück in England wunnen un vun dat Testspeel en 4:3 mit na Huus bröcht. In de Herren-Bunnsliga geev dat bi de Partie Mainz gegen Gladbach en 1:1 . De beiden Hamborger Vereene mööt vundaag ran - de FC St. Pauli hett Wolfsburg to Gast, un de HSV mutt in de Twete Liga na Elversberg reisen.



