Winternootprogramm in Hamborg

Buten is dat nachts al wedder koolt worrn – un vun de Stadt gifft dat nu wedder Hülp för Dacklose. Vundaag in en Week geiht dat Winternootprogramm los. Üm un bi achthunnert Betten sünd bet to‘t End vun‘n März opboot: in de Friesenstraat in Hammberbrook un nich wiet weg vun de Chau un Lan-Straat. Normalerwies gifft dat En- bet Tweebett-Stuven. Ok en poor Karken hefft Containers opstellt.

