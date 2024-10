Stand: 25.10.2024 09:30 Uhr Banden bedrauht Toll

Tolllüüd in Düütschland sünd woll sünnerlich vun Drogenbanden bedrauht. Dat hett de Bunnsregieren op en Anfraag vun de CDU-Fraktschoon antert. De Anter liggt ok'n NDR un'n WDR vör. Dor steiht binnen, dat Drogen, de in Beslag nahmen worrn sünd, gauer as nu vernicht warrn schullen. Eerst mal nich plaant is, dat de Beamten mit Maschinenpistolen un Panzerwagens utrüst warrt. En Spreker vun de Polizeiwarkschop bekrittelt, de Tolllüüd bruken mehr Schuul.

