Stand: 25.10.2024 09:30 Uhr Weniger Stüerinnahmen

De Staat kriggt in't tokamen Johr nich so veel Stüergeld as dacht. Facklüüd harrn de Tahlen överslaan un seggt, dat dat dörteihn Milliarden Euro weniger sünd. Lüüd ut de Weertschop un de Warkschopen wohrschoot, nu nich op Düvel kumm rut to sparen. Se verlangt vun de Regieren: Se schull wat maken, dat de Weertschop wedder anlöpt un beter wassen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch