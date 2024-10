Stand: 25.10.2024 09:30 Uhr Tokunft vun'n Elvtower

Drei Bewarvers hefft Interess an'n Elvtower un wo dor wiederboot warrn kunn. De Boünnernehmer Dieter Becken ut Hamborg hett sik Investers söcht un seggt, he harr nog Grundkapital tosamen. Denn gifft dat noch de Garbe Grupp ut Hamborg. Se boot graad dat Hulthoochhuus "Roots" in de Haven-City. Un dat Hamborger Avendblatt schrifft, dat ok de Energie- un Bofirma Enka ut de Türkei Interess anmellt hett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch