Stand: 25.10.2024 09:30 Uhr Football un Handball

In de Football-Europa-League hett de TSG Hoffenheim mit null to twee bi'n FC Porto verloren. Ok Frankfurt hett speelt: gegen'n lettischen Meester Rigas FS – un hett mit een to null wunnen. In de Conference-League kunn sik Heidenheim mit een to null bi Paphos op Zypern dörsetten. Ok in de Handball-Bunnsliga is speelt worrn: De HSV Hamborg hett gegen Hannober-Borgdörp – de in de Tabell op Rang twee steiht - liekop tweeundörtig to tweeundörtig speelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch