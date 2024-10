Stand: 24.10.2024 09:30 Uhr Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig

Düsse Daag draapt sik de Ministerpräsidenten vun‘e Länner in Leipzig, üm över dit un dat tohoop to snacken. En Thema is dorbi denn vundaag ok de Asylpolitik. Welk vun de Böversten vun’e Länner verlangt, dat Lüüd an de Grenzen vun’e EU trüchwiest warrt. En anner Thema is ok de apentlich-rechtliche Rundfunk. Hier striedt se sik över de Refoorm vun düssen. Blangen dat Wegstrieken vun Programmen un Online-Anbotten dreiht sik dat dorbi aver ok üm de Höög vun den Rundfunkbidrag.

