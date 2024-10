Stand: 24.10.2024 09:30 Uhr Törkei: Reakschoon op Anslag

Na den Anslag dicht bi Ankara, wo minnstens fief Lüüd bi üm’t Leven kamen sünd, dor hett de Törkei nu Gegenden vun de Kurden in’n Irak un in Syrien vun’e Luft her ut angrepen. So as dat heten deit, schüllt se dorbi mehr as dörtig Steden vun de verbaden kurdisch Arbeiterpartei PKK tweimaakt hebben. Dat Ministerium för Verdedigen snackt vun en Reakschoon op den Anslag, den dat güstern op en Rüstkonzern vun’e Törkei geven hett. Düssen Anslag hebbt ok de NATO, USA un de EU veruurdeelt hatt.

