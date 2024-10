Stand: 24.10.2024 09:30 Uhr Cum Ex: Hoge Profiten un lütt Risiko

De fröhere Staatsafkaatsche ut Köln, de ok den Cum Ex-Schandaal op‘n Grund gahn is, Anne Brorhilker, de is güstern in Hamborg to Besöök ween. Ehr Visit güng op en Inladen vun de Linken trüch. 750 Lüüd wullen sik dat egens ankieken, man blots 550 vun jüm harrn en Platz funnen. Wat den Fall rund üm de Warburg-Bank angahn deit, dor hett se aver nix to seggt hatt, denn se dröfft dor in düsse Saak ok wiederhen nix to seggen un mutt verswegen ween. Aver allgemeen sä se, dat dat bi Cum Ex för de Banken hoge Profiten geev un to glieke Tiet man blots en lütt Risiko. De Schaden för den Fiskus belööp sik, so as se dat sä, op mehre Milliarden Euro.

