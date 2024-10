Stand: 24.10.2024 09:30 Uhr Striet in’e Politik över Flooghaven

Dat geiht üm den Hamborger Flooghaven: Un dor geiht de Kabbelee üm de Kosten un de Steden, de streken warrt, wo een denn vun Hamborg ut nich mehr henflegen kann, wieder. De CDU smitt de SPD nu vör, dat de nich noog doon hett dorgegen, dat nu de Priesen na baven gahn doot. De SPD hollt dorgen un seggt, dat de CDU nie nich mit welk vun’n Flooghaven snackt harr, üm sik so denn ok verkloren to laten, wat dorachter steek. Man de CDU hett nu den Andrag stellt, dat se düt ganze Thema gau in’e Börgerschop besnacken doot.

