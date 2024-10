Stand: 24.10.2024 09:30 Uhr Football Champions League weer nix güstern Avend

In’e Football Champions League is dat güstern Avend för dree düütsche Teams nich goot lopen. So hebbt de Lüüd vun Bayern München bi’n FC Barcelona mit een to veer düütlich een op’e Mütz kregen. Leverkusen hett bi Brest mit een to een liekop speelt. Un Leipzig is tohuus gegen Liverpool mit null to een na Bett henschickt worrn.

