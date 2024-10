Stand: 23.10.2024 09:30 Uhr Waterstoff-Fachmess geiht los

Üm un bi föffteihndusend Lüüd ut‘e ganze Welt warrt woll to Besöök kamen. Tominnst rekent se dormit vundaag un morgen in de Hamborger Messehallen. Denn dor finnt dat eerste Maal de Waterstoff-Fachmess statt – vör en halve Stünn is se losgahn. Un Waterstoff gellt as Energiedräger vun de tokamen Tieden un schall Gas oder Eerdööl aflösen. Dorför mutt Waterstoff aver eerst eenmal herstellt, lagert un wiederschickt warrn. Woans dat lopen kunn, dat wüllt Herstellers un Forscheninrichtens vundaag un morgen nu op de Mess wiesen.

