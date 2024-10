Stand: 23.10.2024 09:30 Uhr Mykoplasmen gaht üm

De Anteken sünd meist jüst so as bi en normale Verköhlen. Dorbi kann sik dat aver üm en Infekschoon mit Mykoplasmen hanneln. Totiets sünd vör allen Dingen Kinner un junge Lüüd dorvun bedrapen. Dat Problem is aver: Üm dat Ganze behanneln to könen, dor bruukt een Antibiotika för un dat is totiets nich överall in Hamborg to kriegen. Mykoplasmen sünd Bakterien, de Verköhlensinfekten, aver ok Lungenentzünden utlösen doot.

