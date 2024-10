Stand: 23.10.2024 09:30 Uhr Vele Lüüd sünd mit jümehr Finanzlaag tofreed

Mehr Lüüd in Hamborg kiekt, wat dat Geld angahn deit, wedder toversichtlicher op de tokamen Tieden. Dat is ut de Tahlen vun dat sonöömte Haspa-Trendbarometer ruttolesen. In dat steiht binnen, dat sössunveertig Perzent vun‘e Lüüd, wenn se op jümehr finanzjelle Laag kieken doot, düsse mit „sehr goot“ taxeren doot. Dat sünd acht Perzentpunkten mehr as dat noch dat Johr tovör ween sünd. In Hamborg sünd de Lüüd dormit denn ok vun all Lüüd tohoop mit de Minschen ut Baden-Württembarg op meist mit jümehr Finanzlaag tofreed. Blots achtteihn Perzent vun de Hamborgers finnt jümehr Geld-Situatschoon leeg.

