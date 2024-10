Stand: 23.10.2024 09:30 Uhr Ideen, üm Weertschop Swung to geven

Woans kann de düütsche Weeertschop wedder in Swung kamen? Wenn dat na Bunns-Weertschopsminister Robert Habeck gahn dee, denn mit Milliardeninvestitschonen. Denn in’e „Bild“-Zeitung möök he Reklaam för en sonöömten „Düütschland-Fonds“. Düsse schull denn Ünnernehmen to’t Bispeel Stütt geven, üm ne’e Maschinen to köpen. An’t Enn schull de Fonds denn teihn Perzent vun dat, wat dat kösten dee, in Form vun en Investitschoonsprämie övernehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch