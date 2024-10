Stand: 23.10.2024 09:30 Uhr Veel Fragen rund üm‘e Scheteree in’e Neestadt

De Polizei söcht wiederhen na den Grund, woso een Keerl Sünndagavend in’e Neestadt dootschaten worrn is. De Moordkomischoon hett al vele Lüüd rundüm vun den Doten befraagt. De eenundörtig Johr ole Keerl is Jung-Ünnernehmer in Hamborg ween. So as dat in’e „Bild“-Zeitung to lesen is, schall he in fröher Tieden wegen Drogengeschäften in Ünnersökenshaft seten hebben. Dat hett de Polizei betto aver noch nich seggt, dat dat stimmen dee.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch