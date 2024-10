Stand: 23.10.2024 09:30 Uhr Dortmund hett gegen Real verloren

In de Football Champions League seeg dat toeerst noch ganz goot ut för Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Lange Tiet legen se mit twee to null vöörn. Doch denn möken de Spanier mehr Druck un de BVB hett an’t Enn denn doch noch düütlich mit twee to fief en op’e Mütz kregen. Beter lopen is dat aver för den VfB Stuttgart. Denn de Bunnsligist hett bi Juventus Turin mit een to null wunnen.

