Stand: 22.10.2024 09:30 Uhr 9.100 Autos op een Schipp

Se is knapp 200 Meter lang un 37 Meter breet – in den Hamborger Haven hett an’n laten Avend de „Höegh Aurora“ fastmaakt. De gröttste Autotransporter hett Platz för 9.100 Autos un fohrt ünner norweegsche Flagg. Dat Schipp kann ok mit Ammoniak fohren – wat beter för de Ümwelt is. Betnu fohrt dat man mit Flüssiggas. Solar-Modulen op dat Böverdeck levert goot een Drüttel vun den Stroom, de bruukt warrt.

