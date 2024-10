Stand: 22.10.2024 09:30 Uhr Wat verdeent Afornten bavento?

De Bunnsdagsafornten ut Hamborg verdeent nich so veel bavento as jümehr Kollegen. Dat vermellt de Vereen Abgeordnetenwatch. De Nees vörn hett de CDU-Politiker Albert Stegemann ut dat Emsland mit acht Millionen Euro. Dat schafft ünner de 16 Hamborger Bunnsdagsafornten nüms. Teihn vun jüm verdeent gor nix blangenbi. Toppverdener in Hamborg is Michael Kruse vun de FDP – mit knapp 170.000 Euro.

