Stand: 22.10.2024 09:30 Uhr Airlines föddert mehr Stütt

Floogsellschoppen klaagt över to hoge Kosten in Düütschland. Dat geiht üm Afgaven för Luftsekerheit, Kerosin un Standoortkosten. Dormit binnen is ok de Luftverkehrsstüer, de dat in anner Europääsche Staten nich geven deit. De Bund harr de Stüer üm 20 Perzent hoochsett. Dorüm striekt Airlines in Hamborg jüst ok Streken weg un verleggt jüm hen na’t Butenland. De Floogkonzernen föddert nu mehr Stütt vun de Politik.

