Stand: 22.10.2024 09:30 Uhr Betere Schuul vör Terrorismus

Woans kann sik Düütschland beter vör Terrorismus schulen? De Warkschop vun de Polizei bekrittelt, woans dor polietsch över streden warrt. GdP-Baas Jochen Kopelke verlangt, dat de Sekerheitsbehöörden mehr dörvt un mehr to seggen hebbt. He röppt Bund un Länner dorto op, nu gau tohoop en Sekerheitsstrategie vörtoleggen. De Bunnsraat harr bi Delen vun dat Sekerheitspaket vun de Ampel-Koalitschoon en P vörsett. De Union will, dat dat scharper maakt warrt.

