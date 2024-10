Stand: 22.10.2024 09:30 Uhr Däänsche Königspoor to Besöök in SH

Royalen Besöök steiht vundaag in Sleswig-Holsteen an: Dat däänsche Königspoor Frederik un Mary kümmt in Kiel mit Ministerpräsident Daniel Günther tohoop. Dorna fohrt de beiden na Flensborg hen un draapt de däänsche Minnerheit. Dor schall dat vör allen üm de Tosamenarbeit twüschen Dänen un Düütschen över de Grenz weg gahn – so as bi dat Thema verne’erbore Energien.

