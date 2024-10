Stand: 21.10.2024 09:30 Uhr Dürere Landstroomanlagen

Tominnst en lütt beten schall de Schippsverkehr weniger Dreck in de Luft blasen dör Landstroomanlagen, man in'n Hamborger Haven warrt de nu dürer, as dat toeerst utsehn harr. För Container-Scheep, seggt de Senaat, dor mööt se woll knapp 61 Millionen Euro investeern - veer Millionen mehr, as se dacht harrn. De Anlaag för Krüüzfohrtscheep warrt teihn Perzent dürer un schall 25,5 Millionen Euro kösten. För dat Boen hebbt tietwies Materialien fehlt, un dorüm warrt dat allens ok eerst later fardig as in de Plaans.

