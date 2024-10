Stand: 21.10.2024 09:30 Uhr Doot in't Treppenhuus

In de Binnenstadt is in de Nacht en Mann dootschaten worrn. Dat weer in de Neegde vun'n Michel, in en Mehrfamilienhuus in de Straat Herrengraben, un dor is mehrmals op em schaten worrn. Ermiddlers funnen den Mann in't Treppenhuus, de Reddungslüüd kunnen nix mehr för em doon. De Keerl, de dat woll doon hett, de is vun de Polizei mit mehrere Striepenwagens un en Hund söcht worrn, aver betto hebbt se em nich to faten kregen. De Moord-Kommission is an't Ermiddeln. Üm mehrere Tügen hett sik dat Kriseninterventionsteam vun't Rode Krüüz kümmert.

