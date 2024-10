Stand: 21.10.2024 09:30 Uhr Na den verhinnerten Anslag in Berlin

De 28-johrige Mann, de in de Neegde vun Berlin wegen Terrorverdacht fastnahmen worrn is, de sitt nu in Ünnersökungshaft. De Bunnsgerichtshoff hett en Haftbefehl rutgeven. De aflehnte Asylbewarver schall plaant hebben, de israeelsche Botschop in Berlin mit Scheet-Iesens antogriepen. Un he schall Kontakt to de Terror-Organisatschoon IS hatt hebben. De verhinnerte Anslag hett de Debatt över de Sekerheit in Düütschland wedder ingang sett. En Reeg Politikers ut mehrere Parteien verlangt nu en scharperet Vörgahn.

